Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных в Москве (+3004 человек), Петербурге (+1933), Подмосковье (+1223), Самарской (+590) и Воронежской областях (+562).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 857 человек. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее количество летальных исходов в стране выросло до 206 388.

За этот период выздоровели 18 456 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 6 653 941 гражданин. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 191 миллиона тестов на коронавирус.

Коронавирус в России: коротко

Источник: Meduza