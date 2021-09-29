В России новый рекорд суточной смертности от коронавируса
Источник:стопкоронавирус.рф
По состоянию на 29 сентября июля в России зарегистрировали 7 487 138 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 22 430 случаев заражений.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.
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Больше всего новых больных в Москве (+3004 человек), Петербурге (+1933), Подмосковье (+1223), Самарской (+590) и Воронежской областях (+562).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 857 человек. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее количество летальных исходов в стране выросло до 206 388.
За этот период выздоровели 18 456 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 6 653 941 гражданин. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 191 миллиона тестов на коронавирус.
Коронавирус в России: коротко
Источник: Meduza
- С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом Дельта.
- Из-за этого ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.
- Российские власти всячески скрывают истинные масштабы пандемии.
- Несколько недель назад ситуация с коронавирусом в России еще больше ухудшилась. Количество летальных исходов в сутки превышает 800.