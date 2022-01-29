Позиция России

Мол, якобы согласно закону регулирования обращения лекарственных средств, данные о результатах доклинических и клинических исследований без согласия разработчика нельзя публиковать в течение 6 лет с момента государственной регистрации.

К теме Кремль традиционно открестился от заявления о краже формулы вакцины AstraZeneca

При этом в ведомстве отметили, что результаты клинических испытаний "Спутника V" были опубликованы в медицинском журнале Lancet.

Справка! В сентябре 2020 года в нем появилась статья о первых двух фазах испытаний, в феврале прошлого года – о третьей фазе. Результаты испытаний показали эффективность "Спутника V" против заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни.

Россия скрывает данные об эффективности вакцины

Из-за того, что Минздрав не публикует результаты испытаний, на ведомство в Генпрокуратуру пожаловался депутат Госдумы от КПРФ, зампред парламентского комитета по здравоохранению Алексей Куринный. Он считает, что Минздрав скрывает "общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан".

Данные клинических исследований должны быть опубликованы. Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, также не публикуют,

– сказал Куринный, отметив, что публикация данных повысила бы доверие россиян к вакцине.

Депутат также сообщил, что "отдельного рассмотрения требует вакцина "ЕпиВакКорона". Он отметил, что центр, который разработал "Вектор", и регулятор, зарегистрировавший препарат, не дали "внятного ответа" на публикации о ее неэффективности.

Заявления о краже формулы AstraZeneca

В британских СМИ сообщили, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины .

. Британские спецслужбы заявили, что эту формулу Россия использовала при разработке препарата "Спутник V".

Что интересно, вакцина, которую представила Россия действительно имеет технологию, подобную вакцине AstraZeneca.

К слову, в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.

Важно! Ни одна из российских вакцин не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям: безопасность вакцины, ее эффективность; место производства, которое должно соответствовать установленным стандартам. Россия этого не сделала.