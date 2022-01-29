Позиция России
Мол, якобы согласно закону регулирования обращения лекарственных средств, данные о результатах доклинических и клинических исследований без согласия разработчика нельзя публиковать в течение 6 лет с момента государственной регистрации.
К теме Кремль традиционно открестился от заявления о краже формулы вакцины AstraZeneca
При этом в ведомстве отметили, что результаты клинических испытаний "Спутника V" были опубликованы в медицинском журнале Lancet.
Россия скрывает данные об эффективности вакцины
Из-за того, что Минздрав не публикует результаты испытаний, на ведомство в Генпрокуратуру пожаловался депутат Госдумы от КПРФ, зампред парламентского комитета по здравоохранению Алексей Куринный. Он считает, что Минздрав скрывает "общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан".
Данные клинических исследований должны быть опубликованы. Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, также не публикуют,
– сказал Куринный, отметив, что публикация данных повысила бы доверие россиян к вакцине.
Депутат также сообщил, что "отдельного рассмотрения требует вакцина "ЕпиВакКорона". Он отметил, что центр, который разработал "Вектор", и регулятор, зарегистрировавший препарат, не дали "внятного ответа" на публикации о ее неэффективности.
Заявления о краже формулы AstraZeneca
- В британских СМИ сообщили, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины.
- Британские спецслужбы заявили, что эту формулу Россия использовала при разработке препарата "Спутник V".
- Что интересно, вакцина, которую представила Россия действительно имеет технологию, подобную вакцине AstraZeneca.
- К слову, в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.