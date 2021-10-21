Новый штамм коронавируса в России

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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По его словам, AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, что вызывают аминокислотные замены Y145H и A222V. Эксперт считает, что новый вариант может начать вытеснять начальную версию Дельты, однако пока нет оснований считать, что это произойдет теми же стремительными темпами.

Насколько может быть опасным новый штамм

Профессор Института генетики Лондонского университета Франсуа Балу (Francois Balloux) сообщил, что вариант AY.4.2 может быть заразнее на 10%. В Великобритании распространение нового подвида привело к небольшому, но не критическому всплеску заболеваемости.

Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко считает, что опасения по поводу повышенной опасности нового варианта сильно преувеличены и пока нет оснований считать, что он может серьезно изменить ход пандемии, как это было с дельта и альфа-вариантами.

Наибольшее внимание прессы почему-то привлекли мутации Y145H и A222V. Такое внимание к этим изменениям не слишком понятно, они многократно появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор вымерли,

– отметила она.

Сейчас продолжаются исследования, чтобы понять, насколько угрожающей является новая мутация и смогут ли преодолеть AY.4.2 имеющиеся COVID-вакцины.