В России обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса
В России зафиксировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Инфицирование обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.
Мутировавший COVID-19 в России
Зараженный человек чувствует себя хорошо. Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявила председатель Российской федеральной службы по надзору в деле защиты прав потребителей Анна Попова, пишет 24 канал.
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По словам Поповой, россиянин, приехавший из Великобритании, переносит вирус бессимптомно.
Она добавила, что в течение ноября – декабря 2020 года в Россию из Британии прилетели 7 тысяч человек. Коронавирус обнаружили у 32 человек, а симптомы проявились только у 4 больных.
Что известно о "британском" штамме коронавируса
- Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.
- Поэтому страну постепенно изолировали от остального мира.
- По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.
- В ВОЗ объяснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.
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