В России зафиксировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Инфицирование обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Мутировавший COVID-19 в России

Зараженный человек чувствует себя хорошо. Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявила председатель Российской федеральной службы по надзору в деле защиты прав потребителей Анна Попова, пишет 24 канал.

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По словам Поповой, россиянин, приехавший из Великобритании, переносит вирус бессимптомно.

Она добавила, что в течение ноября – декабря 2020 года в Россию из Британии прилетели 7 тысяч человек. Коронавирус обнаружили у 32 человек, а симптомы проявились только у 4 больных.

Что известно о "британском" штамме коронавируса

Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.

Поэтому страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.

В ВОЗ объяснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



Главное о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала