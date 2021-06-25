О том, что в России появился инфицированный штаммом Дельта Плюс, в комментарии журналистам "Фонтанка" рассказала заместитель директора по научной работе петербургского Научного исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

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Она заметила, что это единственный случай. Все свидетельствует о том, что он завезенный. Ранее его обнаружили еще в 10 странах.

Если верить официальным данным, сейчас в мире зарегистрировали 200 случаев заражения штаммом Дельта Плюс. Недавно в Индии зафиксировали первую смерть от этого варианта коронавируса. Известно, что больной не был вакцинирован. Всего в стране обнаружили около 50 таких инфицированных вариантом Дельта Плюс.

Реакция Роспотребнадзора

Пока новость распространялась в СМИ, на нее уже отреагировали в Роспотребнадзоре. Традиционно, там ничего конкретного не объяснили, мол, сообщение сперва надо проверить. При этом там добавили, что "подобные заявления часто не подтверждаются".

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы обнаружении в России штамма Дельта Плюс. Подобные заявления часто не подтверждаются после научной экспертизы,

– говорится в сообщении.

Что известно о новейшем штамме Дельта Плюс:

Штамм Дельта Плюс имеет дополнительную мутацию K417N в спаечном белке. Такая же мутация есть у штамма Бета, который впервые обнаружили в Африке. Считается, что эта мутация способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Является ли Дельта Плюс более заразным или смертоносным вариантом SARS-CoV-2 – пока неизвестно. Сейчас этот вариант вызывает интерес ученых, но его пока не классифицируют как такой, который "вызывает беспокойство".

Между тем Дельта Плюс зарегистрировали в 10 странах: Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

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