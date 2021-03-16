Роспотребнадзор обнаружил в России штамм коронавируса B.1.351, который впервые обнаружили в ЮАР в конце 2020 года. Он отличается высокой смертностью.

Южноафриканский штамм коронавируса в РФ

По сообщению российского ведомства, в последнее время собрали 8159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории страны. В основном материал для исследования брали у людей, вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

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Обнаружили 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не обнаружили. В 16 случаях выявлены другие мутации,

– говорится в сообщении.

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса обнаружили в РФ конце прошлого года. В конце января власти страны заявили, что не фиксирует распространение в России "британского" штамма.

Что известно о южноафриканском штамме коронавируса

Источник: medRxiv