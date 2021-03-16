В России обнаружили самый опасный штамм коронавируса, от которого могут не помочь вакцины
Роспотребнадзор обнаружил в России штамм коронавируса B.1.351, который впервые обнаружили в ЮАР в конце 2020 года. Он отличается высокой смертностью.
Источник:Роспотребнадзор
Южноафриканский штамм коронавируса в РФ
По сообщению российского ведомства, в последнее время собрали 8159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории страны. В основном материал для исследования брали у людей, вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.
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Обнаружили 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не обнаружили. В 16 случаях выявлены другие мутации,
– говорится в сообщении.
Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса обнаружили в РФ конце прошлого года. В конце января власти страны заявили, что не фиксирует распространение в России "британского" штамма.
Что известно о южноафриканском штамме коронавируса
Источник: medRxiv
- Штамм B.1.351 примерно на 50% заразнее других варианта коронавируса.
- Этот штамм может быть более устойчив к антителам в плазме крови пациентов, перенесших COVID-19.
- В случае с B.1.351 возможный риск повторных инфекций, в том числе вакцинированных и людей, которые переболели.
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