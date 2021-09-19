С 13 по 19 сентября в России выявили 134 858 новых случаев заражения коронавирусом. А вот неделей раньше их было 127 471.

Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Следовательно, количество заболевших в стране увеличилось на 5,8%.

Самая высокая заболеваемость в столице

Быстрее всего COVID-19 распространяется по Москве – за последние 7 дней там зафиксировали 15,6 тысяч новых случаев, что на 44% превысило показатель предыдущей недели.

С 13 по 19 сентября от коронавируса умерли 5 469 россиян – показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Заметим, что 17 сентября в РФ начались выборы. Эксперты опасаются, что это тоже может повлиять на распространение вируса.

Оперативная статистика распространения коронавируса в России

Источник: Стопкоронавирус.рф