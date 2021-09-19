В России очередной всплеск COVID-19: смертность значительно возросла
Источник:ТАСС
Число зарегистрированных за прошедшую неделю случаев коронавируса в России впервые выросло с середины июля. Между тем показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.
С 13 по 19 сентября в России выявили 134 858 новых случаев заражения коронавирусом. А вот неделей раньше их было 127 471.
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Следовательно, количество заболевших в стране увеличилось на 5,8%.
Самая высокая заболеваемость в столице
Быстрее всего COVID-19 распространяется по Москве – за последние 7 дней там зафиксировали 15,6 тысяч новых случаев, что на 44% превысило показатель предыдущей недели.
С 13 по 19 сентября от коронавируса умерли 5 469 россиян – показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.
Заметим, что 17 сентября в РФ начались выборы. Эксперты опасаются, что это тоже может повлиять на распространение вируса.
Оперативная статистика распространения коронавируса в России
Источник: Стопкоронавирус.рф
- За минувшие сутки, 18 сентября, в России выявили 20 174 больных коронавирусом. Еще 13 418 пациентов выздоровели. А 793 человека умерли.
- В целом с начала пандемии в стране обнаружили 7 274 928 больных, 6 498 682 из которых уже выздоровели.
- По состоянию на 19 сентября в стране зарегистрировали 198 218 летальных случаев.