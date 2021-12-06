Люди, зараженные штаммом Омикрон, накануне прибыли в Россию из Южно-Африканской Республики. Такую информацию сообщили в Роспотребнадзоре.

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Всего коронавирус обнаружили у 10 россиян, вернувшихся из ЮАР. По меньшей мере у 2 из них – вариант Омикрон. Сейчас специалисты еще выясняют, какие штаммы вируса у других пациентов. По прибытии из Африки всех отправили на обсервацию.

20 пассажиров отказывались от карантина

По информации телеграм-канала SHOT, самолет с российскими туристами приземлился в аэропорту "Домодедово" 4 декабря. На его борту находились 170 человек. 20 из них отказались ехать на место прохождения обязательного карантина. Их российские СМИ окрестили "бунтовщиками". Наконец, на место прибыли правоохранители. После нескольких часов споров этих пассажиров все-таки отвезли в обсерватор. Там они будут находиться до 18 декабря. Некоторые из этих людей имели пересадку на другие рейсы. Таким пообещали справки, с которыми они смогут требовать компенсацию.

Справка. Обсерватор обустроили в Сергиевом Посаде. Все, кто прибывает в Россию из ЮАР и соседних стран, должны отбыть 14-дневный карантин. От него не освобождают даже отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

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