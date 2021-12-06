В России официально подтвердили два случая инфицирования штаммом Омикрон

В России обнаружили пациентов, инфицированных штаммом коронавируса Омикрон. По состоянию на 6 декабря там официально подтвердили уже 2 таких случая.

Люди, зараженные штаммом Омикрон, накануне прибыли в Россию из Южно-Африканской Республики. Такую информацию сообщили в Роспотребнадзоре.

Обратите внимание Штамм Омикрон угрожает восстановлению экономики во всем мире, – МВФ

Всего коронавирус обнаружили у 10 россиян, вернувшихся из ЮАР. По меньшей мере у 2 из них – вариант Омикрон. Сейчас специалисты еще выясняют, какие штаммы вируса у других пациентов. По прибытии из Африки всех отправили на обсервацию.

20 пассажиров отказывались от карантина

По информации телеграм-канала SHOT, самолет с российскими туристами приземлился в аэропорту "Домодедово" 4 декабря. На его борту находились 170 человек. 20 из них отказались ехать на место прохождения обязательного карантина. Их российские СМИ окрестили "бунтовщиками". Наконец, на место прибыли правоохранители. После нескольких часов споров этих пассажиров все-таки отвезли в обсерватор. Там они будут находиться до 18 декабря. Некоторые из этих людей имели пересадку на другие рейсы. Таким пообещали справки, с которыми они смогут требовать компенсацию.

Обязательный карантин длится 14 дней

Один из обсерваторов обустроили в Сергиевом Посаде. Все, кто прибывает в Россию из ЮАР и соседних стран, должны там отбыть 14-дневный карантин. От него не освобождают даже отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

В таких местах россиянам ежедневно проводят ПЦР-тестирование, за ними наблюдают медики. После появления симптомов COVID-19 или получения положительного результата ПЦР-теста их изолируют в боксы инфекционных стационаров.

Коротко о штамме коронавируса Омикрон

. Украина также запретила въезд гражданам ряда стран из-за распространения штамма Омикрон. Речь идет о гражданах ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Омикрон обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Известно, что он имеет более 50 различных мутаций. По состоянию на 6 декабря в мире не зафиксировали ни одного летального случая вследствие инфицирования этим штаммом. Предварительно в ВОЗ признали Омикрон вызывающим беспокойство. Проблемным является, в частности, и то, что его почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста. Уже выяснили, что инфицироваться новым штаммом могут даже те, кто уже переболел COVID-19.