Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве и Петербурге. Там зафиксировали 112 и 101 умерших соответственно.

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Общее число умерших в результате коронавируса достигло 136 565.

С начала пандемии в России зарегистрировали 5 561 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 218 из которых за минувшие сутки.

В Москве суточный прирост составил 6 893.

В Московской области зафиксировано 2 488 новых больных,

а в Санкт-Петербурге – 1 671.

В Москве критическая ситуация

Заместитель городского главы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной – "последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги". Штамм Дельта вытеснил другие штаммы.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется Дельта. Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы,

– сказала Ракова.

Пациентов с ОРВИ приравняют к пациентам с COVID-19

Поэтому в Москве пациентов с симптомами ОРВИ обяжут быть на самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Кроме этого, всем больным ОРВИ и их сожителям будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Сегодня департаментом здравоохранения принято решение о том, что все больные ОРВИ <...> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным,

– добавила Ракова.