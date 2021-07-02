Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве и Петербурге. Там зафиксировали 112 и 101 умерших соответственно.
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Общее число умерших в результате коронавируса достигло 136 565.
- С начала пандемии в России зарегистрировали 5 561 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 218 из которых за минувшие сутки.
- В Москве суточный прирост составил 6 893.
- В Московской области зафиксировано 2 488 новых больных,
- а в Санкт-Петербурге – 1 671.
В Москве критическая ситуация
Заместитель городского главы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной – "последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги". Штамм Дельта вытеснил другие штаммы.
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется Дельта. Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы,
– сказала Ракова.
Пациентов с ОРВИ приравняют к пациентам с COVID-19
Поэтому в Москве пациентов с симптомами ОРВИ обяжут быть на самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Кроме этого, всем больным ОРВИ и их сожителям будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции.
Сегодня департаментом здравоохранения принято решение о том, что все больные ОРВИ <...> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным,
– добавила Ракова.