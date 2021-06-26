Количество инфицированных тоже наибольшее
Кроме того, количество новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз такой значительный прирост заболевших зафиксирован в конце января, во время пика второй волны пандемии.
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Общее количество выявленных COVID-случаев в РФ выросло до 5 430 753. Власти неоднократно констатировали, что количество заболевших может быть в разы больше официальных показателей.
Данные могут быть заниженными
С начала пандемии и до мая 2021 года в России умерло на 431 141 человека больше, чем свидетельствует официальная статистика. Большую часть этих смертей можно отнести к жертвам пандемии.
Статистика COVID-19 в России
- В Москве зарегистрировали еще 8 457 новых случаев COVID-19 за сутки в сравнении с 7 916 днем ранее, 4 260 человек выздоровели.
- Наибольший прирост заболевших зарегистрировали в Московской области – 2 504 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1 247.
- Почти каждая 5 смерть за минувшие сутки пришлась на Санкт-Петербург, где зарегистрировали 107 летальных исходов в сравнении с 98 днем ранее.