В России от коронавируса за сутки умерло рекордное количество заболевших

В России за прошедшие сутки зафиксировали рекордные показатели смертности в результате коронавирусной болезни. За сутки официально подтвердили смерть 619 больных – это больше всего с 25 декабря.

Количество инфицированных тоже наибольшее

Кроме того, количество новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз такой значительный прирост заболевших зафиксирован в конце января, во время пика второй волны пандемии.

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Общее количество выявленных COVID-случаев в РФ выросло до 5 430 753. Власти неоднократно констатировали, что количество заболевших может быть в разы больше официальных показателей.

Данные могут быть заниженными

По данным оперативного штаба, от коронавируса с начала пандемии умерли 132 683 человека. Демографы считают эту оценку заниженной в разы.

Однако изменение этого показателя может показывать динамику развития пандемии в России.

С начала пандемии и до мая 2021 года в России умерло на 431 141 человека больше, чем свидетельствует официальная статистика. Большую часть этих смертей можно отнести к жертвам пандемии.

Статистика COVID-19 в России