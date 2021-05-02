Председатель правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что эта акция была посвящена Пасхе. И проходила она лишь 29 и 30 апреля.

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Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили довольно большую партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае вакцинации могли получить десяток яиц,

– заявил Никонов.

Чиновник считает, что это хорошая инициатива. По его мнению, она была актуальной накануне светлого праздника.

Это очень позитивная история. На фоне происходящего в Москве и том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца,

– заявил чиновник.

Всего птицефабрики выделили на это действо 1 400 упаковок яиц.

К слову, региональный Минздрав накануне Пасхи открыл мобильные пункты вакцинации возле православных храмов. Чтобы люди, которые идут на пасхальные богослужения, могли вакцинироваться.

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