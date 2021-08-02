В России после вакцинации "Спутником" умерла семья, 12-летняя дочь осталась сиротой

Так называемая "безопасная" российская вакцина от коронавируса убила целую семью, поэтому 12-летняя школьница осталась сиротой.

Семья вакцинировалась накануне

Инцидент произошел в Краснодарском крае Российской Федерации. Семье девочки – отцу, матери и бабушке – вкололи первую дозу вакцины "Спутник".

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После этого у них повысилась температура, и 16, 23 и 26 июля папа, мама и, соответственно, бабушка девочки умерли.

Российский препарат "Спутник V" не одобрили ни европейский регулятор, ни ВОЗ.

"Спутник V" – что известно о вакцине? "Спутник V" – это векторная вакцина, то есть она содержит кусочек бактерии или вируса, от которого она защищает. Несмотря на отсутствие одобрения ВОЗ и EMA, препарат одобрили для использования в примерно 60 странах.



Из-за отсутствия научных публикаций о вакцине у международного сообщества нет правдивой информации о ее эффективности.

Причина смерти

Официально причину их смерти пока не озвучивали, предварительно сообщали, что все трое страдали от сахарного диабета. Над девочкой, которая стала сиротой, оформит опекунство ее тетя.

Сейчас Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации начала проверку по факту происшествия.

В России вакцинируют только отечественными вакцинами

Стоит отметить, что в России на сегодня применяют вакцины только отечественного производства. Таких в РФ три — кроме "Спутника V", это препараты "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

По данным "Левада-центра", 60% россиян вообще не желают вакцинироваться, и только 35% готовы прививаться российской вакциной.

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