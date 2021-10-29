Россия находится на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. Только за минувшие сутки, 28 октября, в стране зарегистрировали еще 1 163 умерших в результате болезни.

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Согласно данным Оперштаба, с начала пандемии болезнь унесла жизни 236 220 россиян. В Росстате же сообщают, что количество смертей значительно выше – более 365 тысяч.

Тем временем в Бурятии провели конкурс на скоростное копание могил. Мол, местные власти хотели показать насколько "благороден и незаменим труд могильщика".

Параметры для копания были стандартными: длина 2,2 метра, ширина 90 сантиметров в верхней части и 70 сантиметров в нижней, глубина 1,5 метра. Стены должны быть ровными и гладкими, вокруг нужно расчистить территорию на длину 50 сантиметров, возможна погрешность – до 3 сантиметров.

– заявили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

"За упорство": победителям вручили деньги и благодарственные письма

Первую могилу выкопали через 50 минут. В общей сложности первых трех лидеров конкурса наградили денежными призами и благодарственными письмами. Кроме этого, им присудили номинации "Пример для подражания", "За упорство" и "Воля к победе".



Конкурс на скоростное копание могил в Бурятии / Фото Комсомольская правда



Конкурс на скоростное копание могил в Бурятии / Фото Комсомольская правда

К слову, в мае подобный конкурс проводился в Новосибирске.

Реакция россиян в сети:

– "Оптимизма населению решили добавить во время пандемии, думаю".

– "Шутки шутками, но никто не задумывается, что это реально тяжело".

– "Соревнование. Копают могилы. В Бурятии. Как много в этих словах. Особенно когда россияне хотят воевать с "украми", но погибают и без них из-за болезни".

– "С таким количеством "антиваксеров" актуально".

– "Жесть".

– "Пусть сразу на кладбищах копают. Сейчас это очень востребовано. По 2500 могил каждому нужно".

Заметим, что по общему количеству больных коронавирусом Россия находится на 3 месте в мире. По состоянию на 29 октября в стране выявили 8 432 546 случаев инфицирования коронавирусом, 39 849 из которых за минувшие сутки.