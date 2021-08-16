Сообщают, что почти каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались от прививок против коронавируса и при этом не имели на то медицинских причин. Формально, это незаконно.

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При этом эксперты верят, что массовых увольнений или перехода работников в другие сферы из-за обязательной вакцинации не будет.

Увольнение за отказ от вакцины

Источник: "Мегаплан"

Треть российских компаний выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса – 34,6%.

При этом сказали, что делать это стоит только если у человека нет уважительных причин для отказа от прививки – 24,8%.

Не примут антивакцинаторов, потому что боятся получить штраф – еще 5%.

Увольнять за такое нельзя – считают 65,4%.

Четверть опрошенных сотрудников (25,1%) заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться. При этом 25,4% ответили, что их "не принуждали, но убеждали", а 49,5% – что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе.

Причины отказа

На вопрос о том, почему сотрудники российских компаний выступают против вакцинации, ответили так:

35,7% – говорят, что государство так "преследует корыстные цели";

29,4% – боятся навредить собственному здоровью;

17% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес;

еще 16% не доверяют отечественным препаратам;

всего 1,8% ждут, пока в России появится иностранная вакцина.

Как реагируют компании

На отказы от прививок в компаниях реагируют по-разному. Почти половина организаций пока не знает, как поступить с такими сотрудниками. Впрочем, около 16% HR-специалистов признались, что их компании отстранили от работы тех, кто отказался сделать прививку. Еще 5% сказали, что антивакцинаторов уже уволили.