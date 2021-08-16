В России работников увольняют, если они отказываются вакцинироваться

Недавний опрос, проведенный в России, показал, что больше трети российских компаний выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Так, фирмы уже начали наказывать работников.

Сообщают, что почти каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались от прививок против коронавируса и при этом не имели на то медицинских причин. Формально, это незаконно.

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При этом эксперты верят, что массовых увольнений или перехода работников в другие сферы из-за обязательной вакцинации не будет.

Увольнение за отказ от вакцины

Источник: "Мегаплан"

Треть российских компаний выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса – 34,6%.

При этом сказали, что делать это стоит только если у человека нет уважительных причин для отказа от прививки – 24,8%.

Не примут антивакцинаторов, потому что боятся получить штраф – еще 5%.

Увольнять за такое нельзя – считают 65,4%.

Четверть опрошенных сотрудников (25,1%) заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться. При этом 25,4% ответили, что их "не принуждали, но убеждали", а 49,5% – что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе.

Причины отказа

На вопрос о том, почему сотрудники российских компаний выступают против вакцинации, ответили так:

35,7% – говорят, что государство так "преследует корыстные цели";

29,4% – боятся навредить собственному здоровью;

17% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес;

еще 16% не доверяют отечественным препаратам;

всего 1,8% ждут, пока в России появится иностранная вакцина.

Как реагируют компании

На отказы от прививок в компаниях реагируют по-разному. Почти половина организаций пока не знает, как поступить с такими сотрудниками. Впрочем, около 16% HR-специалистов признались, что их компании отстранили от работы тех, кто отказался сделать прививку. Еще 5% сказали, что антивакцинаторов уже уволили.