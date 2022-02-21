Пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже жалуются, что их выселяют прямо посреди лечения. Среди них люди, проходящие реабилитацию после инсульта и коронавируса.

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Нас оттуда выселили и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после COVID-19 всех выселили. Вчера около четырех часов к нам пришли и сообщили, что везут беженцев из Украины, что нужно срочно, до 11 часов утра, освободить палаты и уехать. В экстренном порядке вывезли всех больных ководом: развезли, видимо, по разным больницам. К 11 часам всех оставшихся забрал автобус,

– рассказала бывшая пациентка "Липовки" Яна Белозерова.

Женщина рассказала, что тем, кто платил за услуги центра, пообещали вернуть деньги. Но никакой альтернативы для продолжения реабилитации пациентам не было предложено.

Журналисты издания пишут, что размещение в Липовке на ближайшие даты оказалось недоступным. В отделе продаж больницы подтвердили, что все места будут заняты беженцами.

Прекрасно, что беженцы у нас размещаются. Но у нас много пионерских лагерей, которые на этот момент не функционируют. Можно было разместить туда, а больных людей не дергать – дать им продолжить лечение. Это целый санаторий, все больные люди: ковидники, после инсульта люди – им очень нужно было восстановление,

– считает женщина.

Куда будут расселять других беженцев, пока неизвестно. В настоящее время правительство или ГУ МЧС Свердловской области не сделало ни одного официального заявления.

Что известно об "эвакуации" в Россию

18 февраля русские наемники объявили эвакуацию населения Донбасса в Россию. Якобы людям угрожают Вооруженные силы Украины, хотя жилые районы обстреливают именно российские боевики.

Владимир Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей. Но пока эти деньги никто не получил.

Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района без еды, воды и нормального туалета.

Впоследствии часть людей поместили в спортзал, а других – в тесных палатках российского МЧС, хотя обещали курорты и санатории.

Ближайшая точка эвакуации – Ростовская область, где был введен режим ЧС. Значительная часть жителей региона враждебно восприняли новость о беженцах с оккупированных Россией территорий.

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