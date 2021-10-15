В России рекордно высокая смертность от коронавируса: актуальная статистика

В России на протяжении последних суток от осложнений коронавируса умерли 999 человек. Заболеваемость в стране пока очень высока.

Заболеваемость в России рекордно высокая

Со вчерашнего дня в России подтвердили 32 196 новых случаев заболевания коронавирусом – это максимальные значения за все время пандемии.

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Больше всего больных COVID-19 за сутки обнаружили в:

Москве – 6631

Санкт-Петербурге – 2632

Подмосковье – 2110

Нижегородской области – 695

Свердловской – 575.

Накануне, 14 октября, за день в РФ зафиксировали 31 299 новых случаев и 986 смертей, что тоже является очень высокими показателями.

Общее количество заболевших с начала пандемии в России почти 8 миллионов человек, умерли от COVID-19 – 221 313 человек.

Причина роста количества больных COVID-19 в России может быть связана с плохой кампанией вакцинации в стране, в частности тем, что в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных! Так, большая часть населения просто отказывается делать прививки, или едут за границу, чтобы получить прививку западным препаратом.

Напомним, британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".