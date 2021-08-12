Рекордная смертность в России

Это новый официальный максимум летальных показателей за время пандемии. Зато выздоровели за сутки – 20 195 человек. Специалисты связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.

Стоит знать Россия более чем в два раза занижает смертность от коронавируса, – эксперт

Наибольшее число умерших за сутки в Москве – 56. Одновременно удалось выздороветь за тот же период – 3 329 лицам.

В Санкт-Петербурге болезнь забрала 48 человек, а в Краснодарском крае – 32.

Количество новых больных за сутки: впечатляющие цифры

  • в Москве заболели еще 2 294 человека;
  • в Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 801 новый случай;
  • в Московской области – 1 143.
  • в Нижегородской области –549;
  • в Свердловской области –523;
  • в Ростовской области –485;
  • в Пермском крае –477;
  • Воронежской области – 476;
  • в Красноярском крае –458;
  • в Самарской области –454;
  • в Иркутской области –399;
  • в Омской области –387;
  • в Челябинской области –368;
  • в Оренбургской области –357;
  • в Ставропольском крае –342;
  • в Волгоградской области –334;
  • в Хабаровском крае –317;
  • в Астраханской области – 285;
  • в Башкирии – 281;
  • в Коми, Тюменской области – по 276.

Кроме того, 275 случаев выявили в Ульяновской области, Алтайском крае, 257 – в Приморском крае, по 254 – Саратовской области, Краснодарском крае.

В оккупированном Крыму говорят о 393 новых случаях за сутки. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Власть может значительно занижать данные

  • С 6 июля показатели смертности от COVID-19 в России не опускались ниже 700 в сутки.
  • Еще четыре раза повторялся рекордный на то время показатель – 799 умерших за сутки.
  • Специалисты-демографы ставят под сомнение официальные показатели смертности от COVID-19 в России. Опираясь на данные статистики, многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель 500 тысяч с начала пандемии.
  • Журналисты узнали, что в реестре Министерства здравоохранения России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 миллионов записей. Эта цифра в 5 раз превышает официальную статистику российских властей.