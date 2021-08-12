Рекордная смертность в России
Это новый официальный максимум летальных показателей за время пандемии. Зато выздоровели за сутки – 20 195 человек. Специалисты связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.
Стоит знать Россия более чем в два раза занижает смертность от коронавируса, – эксперт
Наибольшее число умерших за сутки в Москве – 56. Одновременно удалось выздороветь за тот же период – 3 329 лицам.
В Санкт-Петербурге болезнь забрала 48 человек, а в Краснодарском крае – 32.
Количество новых больных за сутки: впечатляющие цифры
- в Москве заболели еще 2 294 человека;
- в Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 801 новый случай;
- в Московской области – 1 143.
- в Нижегородской области –549;
- в Свердловской области –523;
- в Ростовской области –485;
- в Пермском крае –477;
- Воронежской области – 476;
- в Красноярском крае –458;
- в Самарской области –454;
- в Иркутской области –399;
- в Омской области –387;
- в Челябинской области –368;
- в Оренбургской области –357;
- в Ставропольском крае –342;
- в Волгоградской области –334;
- в Хабаровском крае –317;
- в Астраханской области – 285;
- в Башкирии – 281;
- в Коми, Тюменской области – по 276.
Кроме того, 275 случаев выявили в Ульяновской области, Алтайском крае, 257 – в Приморском крае, по 254 – Саратовской области, Краснодарском крае.
В оккупированном Крыму говорят о 393 новых случаях за сутки. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Власть может значительно занижать данные
- С 6 июля показатели смертности от COVID-19 в России не опускались ниже 700 в сутки.
- Еще четыре раза повторялся рекордный на то время показатель – 799 умерших за сутки.
- Специалисты-демографы ставят под сомнение официальные показатели смертности от COVID-19 в России. Опираясь на данные статистики, многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель 500 тысяч с начала пандемии.
- Журналисты узнали, что в реестре Министерства здравоохранения России, который создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 миллионов записей. Эта цифра в 5 раз превышает официальную статистику российских властей.