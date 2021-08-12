В России рекордные 808 смертей за сутки: бушует мутировавший коронавирус

В России за сутки, 11 августа, обнаружили 21 932 новых случая заболевания коронавирусом. В стране зафиксировали новую рекордную смертность – 808 пациентов за сутки.

Рекордная смертность в России

Это новый официальный максимум летальных показателей за время пандемии. Зато выздоровели за сутки – 20 195 человек. Специалисты связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.

Стоит знать Россия более чем в два раза занижает смертность от коронавируса, – эксперт

Наибольшее число умерших за сутки в Москве – 56. Одновременно удалось выздороветь за тот же период – 3 329 лицам.

В Санкт-Петербурге болезнь забрала 48 человек, а в Краснодарском крае – 32.