В России – рекорды по количеству больных и умерших от COVID-19: Путин объявил нерабочие дни

За прошедшие сутки, 22 октября, в России коронавирус диагностировали у более чем 37,5 тысяч человек. Еще более тысячи пациентов умерли. В связи с большим количеством больных, Владимир Путин объявил нерабочие дни.

Статистика заболеваемости в России

По крайней мере так следует из официальных данных. Оба показателя стали рекордными с начала пандемии.

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Да, в общем заболели за сутки 37 678 человек. От последствий заболевания, к сожалению, умерли 1 075 пациентов. Поэтому Россия уже длительное время находится на первом месте в Европе по смертности от COVID-19 и на третьем в мире.

Регионы с самым высоким приростом заболеваемости

За минувшие сутки больше всего больных обнаружили:

в Москве – 7 803;

в Санкт-Петербурге – 3 360;

в Московской области – 2 783.

Предыдущий "рекорд"

Всего с начала пандемии в Российской Федерации заразилось более чем 8,2 миллиона человек, еще 229 528 пациентов – умерли. В то же время согласно данным Росстата, умерших значительно больше – свыше 365 тысяч (только по состоянию на 21 октября).

Накануне в России тоже фиксировали большое количество заболеваний. По состоянию на 21 октября заразились 36 339 человек. В тот же день сообщалось и о рекордной смертности.

Путин объявил нерабочие дни

Из-за роста заболеваемости российский президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Из-за празднования в России Дня народного единства фактически нерабочими будут только три дня, с 1 по 3 ноября.

Регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября.