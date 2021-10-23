В России – рекорды по количеству больных и умерших от COVID-19: Путин объявил нерабочие дни
Источник:Стопкоронавирус.рф
За прошедшие сутки, 22 октября, в России коронавирус диагностировали у более чем 37,5 тысяч человек. Еще более тысячи пациентов умерли. В связи с большим количеством больных, Владимир Путин объявил нерабочие дни.
Статистика заболеваемости в России
По крайней мере так следует из официальных данных. Оба показателя стали рекордными с начала пандемии.
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Да, в общем заболели за сутки 37 678 человек. От последствий заболевания, к сожалению, умерли 1 075 пациентов. Поэтому Россия уже длительное время находится на первом месте в Европе по смертности от COVID-19 и на третьем в мире.
Регионы с самым высоким приростом заболеваемости
За минувшие сутки больше всего больных обнаружили:
- в Москве – 7 803;
- в Санкт-Петербурге – 3 360;
- в Московской области – 2 783.
Предыдущий "рекорд"
Накануне в России тоже фиксировали большое количество заболеваний. По состоянию на 21 октября заразились 36 339 человек. В тот же день сообщалось и о рекордной смертности.
Путин объявил нерабочие дни
Из-за роста заболеваемости российский президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Из-за празднования в России Дня народного единства фактически нерабочими будут только три дня, с 1 по 3 ноября.
Регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября.