Статистика COVID-19 в мире

В США зафиксировали более 35 тысяч новых инфицирований, в Индии – более 31 тысячи, а в Британии – более 59 тысяч случаев. Далее по количеству инфицированных идут Филиппины и Турция.

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Украина среди стран мира находится на 28 месте по количеству новых заражений, среди стран Европы – на 8 позиции.

Показатели смертности

От осложнений коронавируса в мире умерли за сутки 5 910 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в течение суток в России, Мексике и Иране.

Статистика смертности от коронавируса 11 сентября / Скриншот Worldometers

Сколько активных больных в мире

За все время пандемии излечились от недуга 202 037 081 человек. Сейчас насчитывается более 18 миллионов активных случаев заболевания – эти люди продолжают лечение от коронавируса.

Всего жертвами коронавируса стали 4 643 664 человека во всем мире.

Обратите внимание! Российские журналисты провели расследование, чтобы узнать число заболевших коронавирусом в стране. Выяснили, что число заболевших COVID-19 в закрытом реестре Минздрава может быть в 5 раз больше, чем в официальной статистике.