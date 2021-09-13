В России самые высокие в мире показатели смертности от коронавируса

В течение суток 11 сентября в мире обнаружили более 373 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, больше всего в США, Индии и Британии. По показателям смертности вследствие COVID-19 лидирует Россия.

Статистика COVID-19 в мире

В США зафиксировали более 35 тысяч новых инфицирований, в Индии – более 31 тысячи, а в Британии – более 59 тысяч случаев. Далее по количеству инфицированных идут Филиппины и Турция.

Актуально Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Украина среди стран мира находится на 28 месте по количеству новых заражений, среди стран Европы – на 8 позиции.

Показатели смертности

От осложнений коронавируса в мире умерли за сутки 5 910 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в течение суток в России, Мексике и Иране.

Статистика смертности от коронавируса 11 сентября / Скриншот Worldometers

Сколько активных больных в мире

За все время пандемии излечились от недуга 202 037 081 человек. Сейчас насчитывается более 18 миллионов активных случаев заболевания – эти люди продолжают лечение от коронавируса.

Всего жертвами коронавируса стали 4 643 664 человека во всем мире.