Смертность от коронавируса в России высокая
Накануне обнаружили 786 умерших, а 13 июля зафиксировали 780 летальных случаев. Больше всего пациентов умерло в Санкт-Петербурге – 108 и в Москве – 101.
Актуально Мир – на пороге третьей волны коронавируса, – важное заявление ВОЗ
Число больных коронавирусом в России также остается высоким. За сутки обнаружили 25 293 случая инфицирования, но при этом возросло количество людей, которые выздоровели – 21 493 пациента.
Ухудшение ситуации регистрируют с июня
К слову, в РФ уже две недели рекордная COVID-смертность. За последнюю неделю в России умерли болье пациентов с инфекцией, чем за весь июль 2020 года.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет вакцинироваться население. В то же время лишь 35% россиян готовы прививаться "Спутником V". Люди не доверяют власти.