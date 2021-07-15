В России смертность от COVID-19 бьет рекорды несколько дней подряд

В России третий день подряд регистрируют рекордную смертность среди пациентов с коронавирусом. Так, в течение последних суток в стране от последствий заболевания умер 791 пациент.

Смертность от коронавируса в России высокая

Накануне обнаружили 786 умерших, а 13 июля зафиксировали 780 летальных случаев. Больше всего пациентов умерло в Санкт-Петербурге – 108 и в Москве – 101.

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Число больных коронавирусом в России также остается высоким. За сутки обнаружили 25 293 случая инфицирования, но при этом возросло количество людей, которые выздоровели – 21 493 пациента.

Ухудшение ситуации регистрируют с июня

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавирусной инфекции, 146 069 умерших и 5 278 976 – выздоровевших.

К слову, в РФ уже две недели рекордная COVID-смертность. За последнюю неделю в России умерли болье пациентов с инфекцией, чем за весь июль 2020 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет вакцинироваться население. В то же время лишь 35% россиян готовы прививаться "Спутником V". Люди не доверяют власти.