Рекордный показатель смертности
Больше всего летальных случаев в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33. Общее количество умерших с начала пандемии возросло до 139 916 человек.
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Суточный прирост больных
В российской столице обнаружили еще 5 498 новых случаев COVID-19 за сутки.
Вслед за Москвой наибольшее количество заболевших обнаружено в Московской области (2 536 новых случаев) и Санкт-Петербурге (1 869).
Статистика COVID-19 в России
- Всего за сутки в России обнаружили 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- С начала пандемии заболели 5 658 672 граждана РФ.
- За сутки в России выздоровели 18 411 человек, с начала пандемии – 5 101 852 человека.
- Сейчас в России болеют 417 504 человека.