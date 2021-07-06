Рекордный показатель смертности

Больше всего летальных случаев в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33. Общее количество умерших с начала пандемии возросло до 139 916 человек.

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Суточный прирост больных

В российской столице обнаружили еще 5 498 новых случаев COVID-19 за сутки.

Вслед за Москвой наибольшее количество заболевших обнаружено в Московской области (2 536 новых случаев) и Санкт-Петербурге (1 869).

Статистика COVID-19 в России