По состоянию на 12 июня в городе зарегистрировали такое же количество больных, как в пиковые периоды прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

К теме В сборной России вспышка коронавируса перед Евро-2020

В Москве вспышка коронавируса

По официальной статистике сайта мэра Москвы, в городе за сутки 11 июня зарегистрировали 6 700 случаев заболеваний коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с конца 2020 года, когда 26 декабря сообщалось о 7 480 больных.

Издание "Медуза" сообщает, что в Москве обнаружили почти половину всех больных России. Ведь всего в стране, по состоянию на утро 12 июня, зафиксированы 13 510 случаев заболевания.

Столицу России закрывают на карантин

Мэр Москвы подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года,

– заявил мэр Москвы.

Однако будут продолжать работать организации, имеющие критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также предприятия обороны. В частности, "Росатом" и "Роскосмос" и некоторые другие отрасли.

В Москве в этот период также будут действовать дополнительные ограничения:

останавливают работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных заведениях;

организации общественного питания, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут обслуживать посетителей ночью – с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания на вынос);

закроют аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

Однако людям можно будет гулять в парках.

Статистика заболеваемости COVID-19 в России