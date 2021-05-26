Отмечается, что стоимость двух доз препарата составит 588 рублей – около 220 гривен.
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По словам советника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлии Мелано, вакцинация организована на базе ветеринарных клиник.
Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с целью профилактики заболевания среди животных", – сказала Мелано.
Прививки от COVID-19 для домашнего любимца можно сделать как в частных, так и в государственных клиниках, которые закупили вакцину у производителя.
"Клиники заявляют о повышенном интересе к вакцинации животных", – добавила она.
Что известно о вакцине против коронавируса Carnivac-Cov
Данные взяты из wikipedia
- Это первая в мире вакцина против SARS-CoV-2 для животных, разработанная учеными Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая зарегистрирована в России 31 марта 2021 года.
- Исследователи заявили, что препарат безвреден и вызывает сильный иммунный ответ: антитела к коронавирусу у испытуемых животных производились в 100% случаев.
- Для формирования иммунитета животное нужно будет вакцинировать в два этапа с интервалом в 21 день.
- Иммунитет должен появиться через 14 дней после второй дозы.
- Собак и котов рекомендуется прививать с шестимесячного возраста.