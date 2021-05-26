Отмечается, что стоимость двух доз препарата составит 588 рублей – около 220 гривен.

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По словам советника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлии Мелано, вакцинация организована на базе ветеринарных клиник.

Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с целью профилактики заболевания среди животных", – сказала Мелано.

Прививки от COVID-19 для домашнего любимца можно сделать как в частных, так и в государственных клиниках, которые закупили вакцину у производителя.

"Клиники заявляют о повышенном интересе к вакцинации животных", – добавила она.

Что известно о вакцине против коронавируса Carnivac-Cov

Данные взяты из wikipedia