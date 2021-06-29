В России умерло от коронавируса рекордное количество людей

Со вчерашнего дня в России зарегистрировали самую высокую смертность среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии. В частности, рекордные показатели зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно официальным данным, от последствий заболевания в стране со вчерашнего дня умерло 652 человека.

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Наибольшее количество смертей зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге – 121 и 119 соответственно. Причем для Петербурга это максимум с начала пандемии.

Количество инфицированных растет

Кроме того, за сутки в России выявили 20 616 новых больных коронавирусом.

Новые случаи заражения регистрировались в 83 регионах РФ.

В Москве выявлено 6209 новых случаев COVID-19 в сутки.

В Московской области зафиксировано 2453 новых случая.

В Санкт-Петербурге – 1374.

Динамика распространения коронавируса в России

Всего в России коронавирус диагностировали почти у 5,5 миллиона человек, умерло более 134 тысяч пациентов.

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается с начала июня.

С начала пандемии коронавируса по официальным данным, от коронавируса умерли 133 893 человек. Эти данные, как полагают, могут быть значительно выше.

Нынешнюю вспышку COVID-19 в России связывают с штаммом коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, его ВОЗ признало наиболее заразным вариантом вируса.