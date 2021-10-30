В России впервые обнаружили более 40 тысяч COVID-больных за сутки

За минувшие сутки, 29 октября, в России обнаружили 40 251 случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд от начала пандемии.

За этот же период умерли 1 160 больных COVID-19. Излечились 28 909 пациентов.

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Наихудшая ситуация в Москве, где за сутки обнаружили 7 267 новых инфицированных. Также сложная ситуация в Санкт-Петербурге (+23 578) и в Московской области (+2 680).

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 20 октября в стране выявили 8 472 797 больных на коронавирус, 7 331 424 из которых уже выздоровели.

Оперштаб сообщает, что общее количество смертей от коронавируса в стране составляет 237 380. Но, согласно данным Росстата, количество смертей значительно выше – более 365 тысяч.

Россия находится на первом месте в Европе по смертности от коронавируса. По общему количеству выявленных случаев инфицирования страна уступает только Великобритании.

Ограничения в России

Из-за роста заболеваемости с 30 октября по 7 ноября в стране продолжаются нерабочие дни. Из-за празднования Дня народного единства фактически нерабочими будут только 3 дня – с 1 по 3 ноября. В этот период будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам Путина, в регионах с самой сложной ситуацией нерабочий период может начаться раньше и длиться дольше. Правительство призвало местные власти ограничить доступ к ресторанам, театрам и другим развлекательным заведениям.