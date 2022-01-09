Новогоднее застолье помешало срочной операции

Между тем региональные представители Минздрава сообщили, что по предварительной информации смерть пациента не связана с корпоративом врачей. Однако проведут проверку.

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Родственники опубликовали доказательства

Ролик появился в Telegram-чате. По данным местных СМИ, 56-летний мужчина находился в тяжелом состоянии и ожидал экстренную операцию, однако помощи ему не оказали, поскольку все врачи, в том числе реаниматологи, праздновали.

Видео сняли родственники пациента. По предварительной информации главного врача медучреждения, где произошел инцидент, два события между собой не связаны,

– говорится в сообщении.

Однако в Минздраве пообещали проверку, в частности, в ведомстве хотят проверить качество медицинской помощи, которую оказывают в больнице.