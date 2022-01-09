В России врачи не прооперировали пациента, потому что были пьяны: он умер

В Сибири пациент умер, не дождавшись срочной операции, — все врачи были пьяны. По крайней мере такую версию озвучили родственники умершего, которые опубликовали видео празднования.

Новогоднее застолье помешало срочной операции

Между тем региональные представители Минздрава сообщили, что по предварительной информации смерть пациента не связана с корпоративом врачей. Однако проведут проверку.

Внимание Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Родственники опубликовали доказательства

Ролик появился в Telegram-чате. По данным местных СМИ, 56-летний мужчина находился в тяжелом состоянии и ожидал экстренную операцию, однако помощи ему не оказали, поскольку все врачи, в том числе реаниматологи, праздновали.

Видео сняли родственники пациента. По предварительной информации главного врача медучреждения, где произошел инцидент, два события между собой не связаны,

– говорится в сообщении.

Однако в Минздраве пообещали проверку, в частности, в ведомстве хотят проверить качество медицинской помощи, которую оказывают в больнице.