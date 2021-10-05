Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в стране. Однако, она подчеркнула, что Россия не будет вводить локдаун.
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Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября 2021 года составил почти 31%, средненедельный показатель за 5 недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года,
– отметила Татьяна Голикова.
По ее словам, рост заболеваемости регистрируют в 67 регионах страны.
Чиновница пояснила, что пик начался сразу с высоких показателей: по меньшей мере 20 тысяч больных ежесуточно. Тогда как во время предыдущих вспышек в РФ среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч.
Голикова заявила также, что правительство РФ выработало ряд мер для защиты населения без введения локдауна.
Статистика распространения коронавируса в России
- Количество смертей от коронавируса в России за прошедшую неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.
- В течение последних суток, 4 октября, в России зарегистрировали наибольшее количество смертей от коронавируса за все время пандемии.
- Всего с начала пандемии в России Оперштаб зарегистрировал 211 696 смертей от коронавируса. При этом, согласно данным Росстата, умерших значительно больше – более 365 тысяч.
- В России доступны COVID-вакцины только местного производства: "Спутник-V" и "EpiVacCorona".