В России втрое выше заболеваемость, чем в прошлом году в этот период

В России сейчас фиксируют в три раза большее количество больных коронавирусом, чем в этот же период прошлого года. Заболеваемость побила предыдущие максимальные показатели.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в стране. Однако, она подчеркнула, что Россия не будет вводить локдаун.

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Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября 2021 года составил почти 31%, средненедельный показатель за 5 недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года,

– отметила Татьяна Голикова.

По ее словам, рост заболеваемости регистрируют в 67 регионах страны.

Чиновница пояснила, что пик начался сразу с высоких показателей: по меньшей мере 20 тысяч больных ежесуточно. Тогда как во время предыдущих вспышек в РФ среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч.

Голикова заявила также, что правительство РФ выработало ряд мер для защиты населения без введения локдауна.

Статистика распространения коронавируса в России