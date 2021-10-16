В России несколько дней подряд фиксируют рекордные показатели распространения COVID-19. Так, в течение минувших суток обнаружили 33 208 инфицированных, умерли 1 002 пациента.

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Больше всего больных обнаружили в:

Москве – 6 545

Санкт-Петербурге – 3 088

в Подмосковье – 2 403.

Внимание! Общее количество заболевших с начала пандемии в России достигло почти 8 миллионов человек, умерли от COVID-19 более 222 тысяч человек.

Причина роста количества больных COVID-19 в России может быть связана с плохой кампанией вакцинации в стране, в частности с тем, что в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных! Так, большинство населения просто отказываются делать прививки, или едут за границу, чтобы получить прививку западным препаратом.

Напомним, британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу коронавирусной вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины "Спутник V".