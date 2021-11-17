В России за сутки умерло рекордное количество людей от коронавируса
17 ноября 2021 , 11:54Читати новину українською
Источник:стопкоронавирус.рф
За сутки в России зафиксировали 1 247 смертей – это максимум за время пандемии. За весь период в стране от коронавируса умерли 259 084 человека.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.
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Обнаружили за сутки 36 626 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9 182 538 случаев болезни.
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (2 966), Петербурге (2 793), Подмосковье (1 691), а также в Самарской области (1 785).
За этот период выздоровели 36 388 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 7 882 836 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Почти каждый день сообщают о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.
- Поэтому ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще более заразная.
- С 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни, которые, как предполагается, должны замедлить рост заболеваемости ковидом. Некоторые регионы уже объявили о продлении режима нерабочих дней, другие, например Москва и Московская область, сообщили, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и продлевать нерабочие дни не планируется.
- Российские власти всячески скрывают настоящие масштабы пандемии.