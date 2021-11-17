В России за сутки умерло рекордное количество людей от коронавируса

За сутки в России зафиксировали 1 247 смертей – это максимум за время пандемии. За весь период в стране от коронавируса умерли 259 084 человека.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Обнаружили за сутки 36 626 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 9 182 538 случаев болезни.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (2 966), Петербурге (2 793), Подмосковье (1 691), а также в Самарской области (1 785).

За этот период выздоровели 36 388 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 7 882 836 граждан.

Коронавирус в России: что известно