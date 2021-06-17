В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%

В Министерстве России заявили, что заболеваемость COVID-19 в стране выросла за последнюю неделю на 30%. Особенно высокий прирост больных регистрируют среди молодого населения 30 – 40 лет, в этой возрастной категории заболеваемость возросла до 40%.

Динамику называют неожиданной

В частности, об ухудшении ситуации сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже признал, что ситуация в РФ стремительно ухудшается, а динамика неожиданная. Чиновники считают, что дело в распространении новых штаммов.

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За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество больных,

– сказал Мурашко на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в стране резко возросло количество пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации и увеличилось количество пациентов, находящихся в отделениях реанимации.

Это самый большой всплеск заболеваемости

Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более 3 тысяч человек.

За считанные дни количество заболевших увеличилось с 3 тысяч до 7, а завтра будет 9 тысяч. Это рост в три раза. Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости,

– отметил Сергей Собянин.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в России "крайне напряженной" и одобрила идею обязательной вакцинации работников сферы услуг.

Обязательная вакцинация

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Вслед за столицей аналогичный документ выпустили власти Подмосковья.

Указ приняли с целью выполнения постановления Роспотребнадзора Москвы, согласно которому к 15 июля первый компонент вакцины должны получить не менее 60% работников здравоохранения, образования, сферы услуг, госслужащих и всех, кто по роду деятельности тесно взаимодействует с людьми.

Статистика COVID-19 в России

В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ вновь ввели карантин.

По состоянию на 17 июня в России заразились коронавирусом 177 114 969 человек. Жертвами болезни стали 5 264 047 жителей РФ.

Только в Москве за прошедшие сутки зарегистрировали более 6 тысяч инфицированных.