В России запретили использовать вакцину Pfizer, которую одобрили страны Евросоюза
"Росздравнадзор" заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19, которая является признанной во всем мире.
Так, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила изданию "Эхо Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве можно сделать прививку вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.
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"Они работают совсем по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории", – сказала Соломатина.
Однако позже на это заявление отреагировали в "Росздравнадзоре" и заявили, что использование вакцины от Pfizer и BioNTech запрещено в России. Об этом пишет агентство Интерфакс.
Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые не прошли государственную регистрацию в России, запрещен,
– заявили в Росздравнадзоре.
К слову, россияне сомневаются в эффективности вакцины. Больше 60% жителей страны не планируют вакцинироваться отечественным препаратом. Не уверены в "Спутник V" даже его разработчики. Российские эксперты несколько раз то снижали, то поднимали фиксированный уровень эффективности вакцины.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом не меньше 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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