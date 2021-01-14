"Росздравнадзор" заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19, которая является признанной во всем мире.

Так, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила изданию "Эхо Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве можно сделать прививку вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.

Читайте также Ляшко прокомментировал слухи о подпольной вакцинации от COVID-19 в Украине

"Они работают совсем по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории", – сказала Соломатина.

Однако позже на это заявление отреагировали в "Росздравнадзоре" и заявили, что использование вакцины от Pfizer и BioNTech запрещено в России. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые не прошли государственную регистрацию в России, запрещен,

– заявили в Росздравнадзоре.

К слову, россияне сомневаются в эффективности вакцины. Больше 60% жителей страны не планируют вакцинироваться отечественным препаратом. Не уверены в "Спутник V" даже его разработчики. Российские эксперты несколько раз то снижали, то поднимали фиксированный уровень эффективности вакцины.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech