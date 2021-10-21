Россия находится на первом месте в Европе по смертности от COVID-19. Да, с начала пандемии оперштаб зарегистрировал 227 389 умерших вследствие болезни. Между тем, согласно данным Росстата, умерших значительно больше – более чем 365 тысяч.

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Заболеваемость растет на фоне низких показателей вакцинации и нежелания правительства усиливать ограничения. Полностью вакцинированы против COVID-19 только 45 миллионов россиян – примерно треть из почти 146 миллионов жителей страны.

Действующих "ограничений" недостаточно

Из-за роста заболеваемости в стране ввели нерабочую неделю. Россияне не будут работать 7 дней, начиная с 30 октября. По словам Путина, в регионах с наиболее сложной ситуацией нерабочий период может начаться раньше и продолжаться дольше. Правительство призвало местные власти ограничить доступ к ресторанам, театрам и другим развлекательным заведениям.

Многие регионы уже ограничили посещение крупных общественных мероприятий. А для доступа в рестораны, театры и другие места ввели цифровые коды, которые подтверждают вакцинацию или перенесенное заболевание.

Но в Москве, где самая высокая заболеваемость, жизнь продолжается, как обычно: рестораны, клубы и кинотеатры переполнены людьми, а пассажиры пригородных поездов игнорируют масочный режим.

Регионы с самым высоким приростом заболеваемости

За минувшие сутки больше всего больных обнаружили: