Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак".

Интересно то, что эта российская вакцина, как и предыдущие две, не прошла третью фазу клинических испытаний.

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Однако Мишустин гордо заявляет, что "Россия стала единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса". Добавим, что многие ученые в мире считают российские вакцины сомнительными.

Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот,

– заявил он.

Только после получения регистрации в РФ запланировано испытание на 3 тысячи добровольцев, параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот.

"КовиВак" является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе целый, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Почему российская вакцина вызывает беспокойство

Россия развернула большую информационную кампанию в пользу своей вакцины. Зато "Спутник-V" до сих пор не одобрен ни одним международным регулятором. Единственное, чем оперируют русские – исследования на The Lancet, которое сообщает о 91,6% эффективности. Но важно понимать, что это исследование писали они. The Lancet – лишь платформа для публикаций ученых.

Предварительное исследование русских ученые раскритиковали из-за заметного копирования данных в диаграммах. Зато после последнего исследования научное сообщество заметило следующие вещи:

Нет прозрачности. Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы".

Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы". Необъяснимые смерти. Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только касательно 2 человек есть все детали.

Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только касательно 2 человек есть все детали. Расхождения цифр по количеству участников испытаний. В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862.

В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862. Непонятный расчет эффективности. У 15% участников группы, принимавшей плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это при расчетах.

У 15% участников группы, принимавшей плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это при расчетах. Путаница с количеством участников. Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet.

Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet. Различные данные по количеству зараженных. В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19 несмотря на вакцинацию "Спутником V".

В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19 несмотря на вакцинацию "Спутником V". Группа плацебо была скомпрометирована. Многие люди из группы, получавшей плацебо, сделали тест на антитела. После того, как обнаружили у себя антитела, они сделали прививки в больнице. Поэтому группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеине смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице.

Многие люди из группы, получавшей плацебо, сделали тест на антитела. После того, как обнаружили у себя антитела, они сделали прививки в больнице. Поэтому группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеине смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице. Различные симптомы ухудшения состояния организма. В последней публикации сказано, что среди вакцинированных было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, а среди тех, кто получал плацебо – 62 случая. По словам разработчиков, никаких серьезных побочных эффектов не было. Однако сообщают, что у 45 человек из группы, получавших вакцину, и у 23 человек из группы плацебо были обнаружены различные симптомы ухудшения общего состояния организма, но дальнейшие исследования не выявили связи с вакцинацией.

Информация взята из Der Spiegel и BBC.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала