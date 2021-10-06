Впервые в России зафиксировали более 900 случаев из-за пандемии, говорят, что это новый антирекорд. По крайней мере, такие цифры предоставляют официальные источники.

Ранее Смертность от COVID-19 в России бьет все рекорды, а госструктуры дают разные данные

Больше всего летальных случаев обнаружили в таких регионах:

Москве – 71;

Санкт-Петербурге – 55;

в Свердловской области – 46.

Предыдущий максимум смертей фиксировали днем ​​ранее, 5 октября – тогда умерло 895 пациентов.

Что делает местная власть

Некоторые российские регионы вводят ограничения, но на федеральном уровне о таких мера речь не идет. Об этом на днях заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал людей прививаться.

Внимание! В России проходит вакцинация препаратами местного производства. Впрочем, ни FDA, ни ВОЗ пока не одобрили российский "Спутник-V". У людей также не возникает доверия к этому препарату.



По последним данным, полностью вакцинированы менее 30% россиян, одну дозу получили 33%.

Общая статистика: данные отличаются