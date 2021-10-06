Впервые в России зафиксировали более 900 случаев из-за пандемии, говорят, что это новый антирекорд. По крайней мере, такие цифры предоставляют официальные источники.
Ранее Смертность от COVID-19 в России бьет все рекорды, а госструктуры дают разные данные
Больше всего летальных случаев обнаружили в таких регионах:
- Москве – 71;
- Санкт-Петербурге – 55;
- в Свердловской области – 46.
Предыдущий максимум смертей фиксировали днем ранее, 5 октября – тогда умерло 895 пациентов.
Что делает местная власть
Некоторые российские регионы вводят ограничения, но на федеральном уровне о таких мера речь не идет. Об этом на днях заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал людей прививаться.
Общая статистика: данные отличаются
- Кроме того, по официальным данным, за сутки в России коронавирус диагностировали у 25 133 человек. Всего с начала пандемии в стране обнаружили более 7,6 миллиона случаев инфицирования и более 212 тысяч смертей.
- По данным Росстата, смертность от COVID-19 примерно в два раза выше.
- Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений о чрезмерной смертности, в три раза выше той, что дает оперативный штаб. В целом количество умерших оценивается в более 600 тысяч.