Аналитик открытых данных Александр Драган убежден: это всего лишь статистические ухищрения для сокрытия реальных масштабов бедствия. По его словам власти РФ искажают данные региональных оперативных штабов и занижают цифры отдельных регионов.

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Неправильный подсчет смертей

В качестве примеров Драган приводит данные по субъектам федерации, которые он собрал и проанализировал самостоятельно. Он отметил, что региональные показатели смертности не слишком надежные и "демонстрируют различные статистические аномалии". Но даже если суммировать эти цифры, в результате получится значительно больше заявленных 799 смертей. Да, по оценкам аналитика, по состоянию на 11 августа в России от COVID-19 умерло 829 человек.

Эксперт вспомнил Воронежскую область, где по официальным данным от COVID-19 умерло 4 611 человек, тогда как штаб насчитал на тысячу меньше – 3 617. При этом от пневмонии с начала эпидемии в области умерло более 6 700 человек. Аналитик также назвал более десятка регионов, где систематически искажается статистика, а в некоторых просто не публикуются данные смертности.

Занижение смертности в России

Смертность снижается на местах. Смертность искажается на уровне регионов. Тем же занят и федеральный штаб. И несмотря на все искажения, даже по официальной статистике на Россию приходится 8,3 – 8,5% общемировой смертности от коронавируса – и 3,5 – 3,8% от всех выявленных случаев,

– написал аналитик.

Он отметил, что избыточная смертность окажется еще выше – в 3 – 3,5 раза, что подкрепляется первыми данными за июль с региональных ЗАГСов. По оценкам Драгана, в июле коронавирус унес 75 – 85 тысяч жизней в России, это означает, что в стране умирает более 2 тысяч человек ежедневно.

Привлечение внимания к повторению цифр, пожалуй, повлияло на российскую власть, и уже 12 августа они объявили о новом рекорде смертности – 808 человек.