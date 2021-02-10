Москва пытается использовать вакцину собственного производства от коронавируса для влияния на Украину и Восточную Европу в целом. Особенно это касается украинских регионов, которые временно не контролируются украинским правительством. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время официального визита в Брюссель.

Сейчас Украине необходимо противодействовать пропаганде с российским "Спутником V".

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Киеву важно получить сигнал поддержки от Евросоюза

Важно признать, что Россия фактически пытается навязать вакцину своего производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из регионов, особенно на те, которые пока не контролируются украинским правительством,

– отметил Шмыгаль.

По словам украинского премьера, Киеву важно получить сигнал о поддержке Евросоюза в кампании по вакцинации. Также лучше, если бы Украина начала получать препараты от определенных стран-членов европейского сообщества с помощью Еврокомиссии.

Российскую вакцину завезли на оккупированную Луганщину и Донетчину

Отметим, что российские оккупанты уже завезли препарат "Спутник V" на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Якобы вакцинировать начали так называемые "уязвимые группы" население и отказаться от иммунизации они никак не могут. Фактически участниками "тестирование" являются и значительно более молодые люди.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы – не подопытные кролики для российских препаратов, эффективность которых не доказана. Украина, по словам главы государства, договаривается с ведущими производителями вакцин.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала