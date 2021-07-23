Такую информацию обнародовали СМИ. Они получили в распоряжение письмо советницы президента Аргентины Сесилии Николини в адрес Российского фонда прямых инвестиций. Именно РФПИ занимается экспортом вакцин.

К теме Словакия перепродала России скандальную партию "Спутника V": вероятные причины

Россия должна была прислать 30 миллионов доз

В письме говорится, что по состоянию на июль 2021 года Аргентина не получила 5,5 миллиона доз первого компонента препарата, и 13,1 миллиона – второго. В целом Россия должна была прислать 30 миллионов доз "Спутника V", а взамен аргентинцы получили лишь 12 миллионов.

Интересно! Аргентина также получает другие вакцины против коронавируса от других поставщиков, однако с этими поставками проблем не возникает.

В Аргентине вакцинировали лишь 13% населения

Сама Николини впоследствии заверила, с российской стороной – хорошие отношения, они постоянно на связи. Чтобы не говорила советница президента, показатель привитых в Аргентине желает быть лучшим – лишь 13%, когда в соседних Уругвае и Чили – более чем 60% вакцинированных.

Что говорят на это в России?

В Москве признали, что проблемы с поставками "Спутника V" все-таки есть. Мол, россияне стремятся все больше вакцинироваться, поэтому препарат используют внутри страны.

Тем временем Закончился "Спутник": в России медсестра уколола людям вместо вакцины воду

Президент Аргентины заболел после вакцинации

Отметим, что именно "Спутником V" в Аргентине вакцинировался и президент Альберто Фернандес еще в январе 2021 года. Однако это не помешало политику подхватить коронавирус уже в апреле.