Вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз, не идентична той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet. Об этом свидетельствует исследование Соловецкого государственного института контроля за лекарственными средствами.

Поэтому институт не дал рекомендации прививать население российской вакциной, поскольку не имеет достаточно информации. Министерство здравоохранения поддержало такую ​​позицию.

Кстати Президент Аргентины, который был вакцинирован российским "Спутником" заболел коронавирусом

Что известно о словацком исследовании

Институт утверждает, что "Спутник V" прошел тесты на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешний вид. Однако, опираясь только на эти тесты, нельзя дать заключение о том, эффективен и безопасен ли препарат.

Отметили, что институт даже не получил всех документов о производстве, которые нужны для оценки.

Вакцина не та, которую одобрили ученые

Исследователи обнаружили, что импортируемые в Словакию вакцины не полностью идентичны тем, результаты которых были опубликованы в престижном журнале The Lancet. То есть препараты не такие же, как используют другие страны.

Важно, что словацкое правительство перед закупкой российской вакцины опиралось именно на это исследование. Теперь Минздрав обратился в другую лабораторию, чтобы проверить, безопасна ли эта вакцина.

Что этому предшествовало