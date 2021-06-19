Российский портал усомнился, что официальные показатели смертности от коронавируса в России – правдивы. И решил проанализировать статистику умерших в стране людей.
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Россия врет о смертности от коронавируса
И оказалось, что в 2020 в России умерло на 400 тысяч человек больше, чем прогнозировали. Причем с пандемией COVID-19 связали ощутимо меньше половины смертей.
По официальным данным службы статистики России ("Росстат"), в 2020 в стране люди десятками тысяч умирали от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний, старости и тому подобного. Но вот что странно:
- Смертность от пневмонии выросла на 140% (здесь и далее – по сравнению с 2019 годом).
- Смертность от старости – выросла на 20%.
- От болезней кровообращения – на 10%.
- От сахарного диабета – на 25%.
- От заболеваний нервной системы – на 21%.
Показательно и статистика в некоторых регионах:
- Например, в Башкирии в 2020 году общая смертность возросла на 33%.
- Но есть куда более ужасные цифры: в Чечне смертей от болезней органов дыхания стало больше на 674%, а в Осетии – на 300%.
И все это при том, что прошедшие 10 лет Россия заявляла о снижении показателей смертности – из года в год.
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