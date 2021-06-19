Россия скрывает десятки тысяч смертей от коронавируса, – СМИ

В 2020 в России от пневмонии умерли в 2,5 раза больше людей, чем годом раньше. Но официально эти цифры никоим образом не связывают с пандемией COVID-19.

Российский портал усомнился, что официальные показатели смертности от коронавируса в России – правдивы. И решил проанализировать статистику умерших в стране людей.

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И оказалось, что в 2020 в России умерло на 400 тысяч человек больше, чем прогнозировали. Причем с пандемией COVID-19 связали ощутимо меньше половины смертей.

По официальным данным службы статистики России ("Росстат"), в 2020 в стране люди десятками тысяч умирали от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний, старости и тому подобного. Но вот что странно:

Смертность от пневмонии выросла на 140% (здесь и далее – по сравнению с 2019 годом).

Смертность от старости – выросла на 20%.

От болезней кровообращения – на 10%.

От сахарного диабета – на 25%.

От заболеваний нервной системы – на 21%.

Показательно и статистика в некоторых регионах:

Например, в Башкирии в 2020 году общая смертность возросла на 33%.

Но есть куда более ужасные цифры: в Чечне смертей от болезней органов дыхания стало больше на 674%, а в Осетии – на 300%.

все эти показатели ощутимо и очевидно выше, чем предыдущие. Портал предполагает, что на самом деле люди умирали от коронавируса, но в официальную статистику российские власти решили их не учитывать.

И все это при том, что прошедшие 10 лет Россия заявляла о снижении показателей смертности – из года в год.

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